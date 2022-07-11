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Лепс захотел купить права на песни Шатунова

Анна Касаткина
17:13 11.07.2022
Артист заявил, что за хит «Белые розы» готов отдать «колоссальное количество средств».
Лепс захотел купить права на песни Шатунова
© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
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Музыкант Григорий Лепс выразил желание выкупить права на песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 11 июля.

Лепс отметил, что очень сложно предугадать, какая песня станет хитом, и такую можно искать целую жизнь. По словам артиста, за «Белые розы» «Ласкового мая» он готов отдать «колоссальное количество средств».

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке», - цитирует Лепса ТАСС.

При этом исполнитель уточнил, что новую жизнь песням мог бы дать молодой исполнитель и сам он их исполнять не станет, так как в манере Шатунова петь эти композиции было бы странно в силу возраста.

Бывший солист «Ласкового мая» скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта, ему было 48 лет. Плохо себя чувствовать певец начал за несколько дней до смерти, 15 июня он даже прервал из-за этого концерт.

По мнению друзей артиста, инфаркт могло спровоцировать эмоциональное состояние Шатунова. Много лет он судился с продюсером Андреем Разиным за право исполнять песни «Ласкового мая». Право на хит «Белые розы» певец получил всего за несколько дней до смерти.

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