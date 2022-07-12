Мантуров может стать вице-премьером

Мишустин уже внес в Государственную думу кандидатуру Мантурова для утверждения на должности зампреда правительства.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров может стать заместителем председателя правительства, следует из указа президента России, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом увеличивается число заместителей председателя правительства с десяти до одиннадцати. Новую должность займет глава Минпромторга РФ, в настоящий момент ведомством руководит Мантуров.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет одиннадцать заместителей, в том числе... министра промышленности и торговли Российской Федерации», - говорится в указе.

Премьер Михаил Мишустин уже внес в Государственную думу кандидатуру Мантурова для утверждения на должности зампреда правительства.