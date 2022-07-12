Картина опустошения: как выглядят последствия взрыва селитры в Новой Каховке после обстрела ВСУ

Как сообщил корреспондент, сейчас известно, что погибли семь человек. Более 80 получили ранения различной степени тяжести. До сих пор под завалами находятся люди - утром вытащили шесть детей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Новой Каховке, где произошел мощный взрыв селитры в результате обстрела со стороны украинских военных, работает корреспондент Виктор Эль-Кухали. Он продемонстрировал последствия.

«За моей спиной так называемый украинский ад. Именно так прозывали жители Каховки то, что вчера произошло ближе к половине двенадцатого ночи», - заметил корреспондент.

По его словам, схема атаки была проста, но эффективна. Сначала выпускается три ракеты РСЗО «Ольха» (аналог российского «Смерча»), для того чтобы наша ПВО не смогла отразить следующий удар. После этого основной удар был нанесен ракетой HIMARS.

«Утверждают, что били по так называемым складам с боекомплектом. На самом деле попали в завод селитры. Сейчас я покажу, какую цель выбрала для атаки Украина. Вот так называемая "страшная российская техника", "страшные 152-мм снаряды"», - сыронизировал корреспондент, показав валяющиеся на земле разбитые украинской атакой арбузы.

Как сообщил корреспондент, сейчас известно, что погибли семь человек. Более 80 получили ранения различной степени тяжести. До сих пор под завалами находятся люди - утром вытащили шесть детей.

Также сообщается, что число пострадавших во время украинского удара по Новой Каховке выросло до 90 человек.