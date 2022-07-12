Машина сгорела, владелец погиб: опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Горловки

Еще один снаряд прилетел в крышу детского сада, но обошлось без пострадавших.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С самого утра артиллерия ВСУ обстреливала жилые кварталы Горловки. Погибли два местных жителя. Один из них - владелец автомобиля, куда угодили осколки снаряда РСЗО «Град».

Последствия обстрела показал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Машина загорелась, мужчина скончался на месте.

Еще один снаряд прилетел в крышу детского сада, но обошлось без пострадавших. Прилет был очень мощным, фрагменты шифера разлетелись на десятки метров вокруг, у здания теперь отсутствует половина кровли.

Снаряд прошил толстый бетонный потолок. Осколки разметало повсюду. Рухнула часть перекрытий, огромные куски шифера и деревянных конструкций рухнули на кровать.