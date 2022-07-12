Эксперт предположил, почему на самом деле Ахметов передал Украине все свои медиаактивы

Предприниматель много потерял на территориях Донецкой и Луганской народных республик и в Мариуполе, заявил он.

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Политтехнолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в беседе со «Звездой» объяснил, какой интерес для США представляет закон об «олигархах», принятый украинским парламентом, а также предположил, почему на самом деле предприниматель Ринат Ахметов решил передать государству все свои медиаактивы.

Накануне украинский бизнесмен заявил, что соответствующее решение было принято в связи с вышеупомянутым законом, однако, по мнению политтехнолога, причина может крыться в другом.

«У меня есть серьезное основание полагать, что у Рината Леонидовича просто кончились деньги на этот ресурс. Дело в том, что основная часть его финансовой империи - это металлургия. Большая часть продукции, которая выпускалась заводами Ахметова, находилась на Донбассе», - сказал он.

Стоякин напомнил, что сначала предприниматель очень много потерял на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

«Сейчас он потерял Мариуполь. Это два крупнейших металлургических завода и самое главное - это морской порт, который позволял экспортировать продукцию за рубеж. Для него все это очень болезненно. Вполне вероятно, что он просто не может содержать с прежним финансированием такой мощный медийный ресурс», - добавил журналист.

Также политтехнолог обратил внимание, что в Вашингтоне видят свой интерес в ситуации с украинскими олигархами. По его мнению, Штатам нужно, чтобы Киев в большей степени зависел не от украинских «владельцев заводов, газет и пароходов», а от посольства США.

«С точки зрения экономической им вообще надо убрать этих олигархов для того, чтобы соответствующие производственные мощности, передать их транснациональным корпорациям, которые уже связаны с США... Украинские олигархи сами себя перехитрили. Они пошли навстречу США и Европе и получили вот такую “обратку”», - добавил он.

Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах». В соответствии с ним богатейшим людям Украины с влиянием в СМИ запретят финансировать политические партии, кандидатов и митинги и участвовать в большой приватизации.