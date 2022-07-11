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Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства

Анна Назайкина
18:01 11.07.2022
Он объяснил, что принял такое решение в связи с тем, что в стране вступил в силу закон «об олигархах».
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
© Фото: Сергей Старостенко, РИА Новости
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Украинский предприниматель Ринат Ахметов сообщил о решении передать государству все свои медиаактивы. Его заявление было размещено на сайте SCM.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа на Украине», - отметил предприниматель.

Ахметов объяснил, что принял такое решение в связи с тем, что в стране обрел силу закон «об олигархах». Он добавил, что его медийный холдинг был основан более 20 лет назад, а суммарный объем инвестиций, которые были вложены в него, составил более полутора миллиарда долларов.

Ранее Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах». В соответствии с ним богатейшим людям Украины с влиянием в СМИ запретят финансировать политические партии, кандидатов и митинги и участвовать в большой приватизации.

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