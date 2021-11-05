Зеленский подписал закон «об олигархах»

Президент Владимир Зеленский подписал широко обсуждаемый закон, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) сможет признать человека олигархом и будет вести реестр таких персон. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Демократия - это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками», - написал он.

Зеленский заявил, что теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии.

«Сломать закон не дадим!», - заключил он.

В список олигархов, согласно новому закону, могут попасть люди, которые соответствуют минимум трем из следующих критериев: участвуют в политической жизни страны; имеют значительное влияние на СМИ; являются конечными бенефициарными владельцами субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке; стоимость их активов превышает один миллион прожиточных минимумов (2,27 миллиарда гривен или более 85 миллионов долларов).

Ранее закон «об олигархах» принял парламент Украины. В дальнейшем документ должен быть опубликован в официальной прессе.