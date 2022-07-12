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Литва за сутки не впустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининграда

Виктория Ивашечкина
16:28 12.07.2022
Груз состоял из автомобильных деталей, древесины, мебели и стекла.
Литва за сутки не впустила 34 фуры с санкционным грузом из Калининграда
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Таможня Литвы за прошедшие сутки не впустила в страну из Калининградской области 34 фуры. Их груз входит в расширенный санкционный список Евросоюза. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В рамках контроля по обеспечению санкционных мер ЕС в Литву из России не были пропущены 34 фуры, которые перевозили грузы из санкционного перечня», - сказано в сообщении

Как уточняется, груз состоял из автомобильных деталей, древесины и изделий из нее, мебели, машинного масла, стекла.

Ранее сообщалось, что власти Литвы расширили ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Новые санкции введены были в понедельник, 11 июля, в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов, древесины и цемента. 

Напомним, скандал с транзитом разгорелся 18 июня. Тогда официальный Вильнюс в рамках пятого санкционного пакета ЕС запретил транзит российских товаров в Калининград. Изначально запрет касался лишь железнодорожного транспорта, но позже Литва включила в список ограничений грузовые автомобили. 

В свою очередь, несколькими днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о введении мер в отношении Литвы и Европейского союза, если не решится проблема с транзитом в Калининград.

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