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«Стараемся помочь и спасти»: военврачи рассказали о работе госпиталя в Харьковской области

Михаил Аброськин
05:35 01.07.2022
Помощь тут оказывают всем, кто в ней нуждается, выполняют сложнейшие хирургические операции и принимают местное население.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Битые стекла и крыши, а где-то от зданий и вовсе ничего не осталось. Жители села в Харьковской области многократно попадали под артиллерийский огонь ВСУ. Но в этот раз кассетный снаряд системы залпового огня «Ураган» взорвался прямо над крышами домов мирных жителей.

«Был артобстрел кассетными снарядами. Во двор попало пять снарядов. Разрушения очевидны. Сосед погиб, его убило. Чудом остались живы», - рассказал местный житель Сергей.

Несколько человек погибли. Десятки получили серьезные ранения от разлетевшихся поражающих элементов кассетного боеприпаса. Всех пострадавших срочно доставили в развернутый медицинский батальон. Военные хирурги Западного военного округа провели несколько сложнейших операций, извлекли осколки. Теперь все эти люди находятся в российских больницах. И их здоровью уже ничего не угрожает. Однако, сама транспортировка была связана с опасностью.

«Обстреливают наши медицинские машины, обстреливают с находящимися внутри пострадавшими и врачами», - признался военнослужащий медицинской службы Иван.

Несмотря на угрозу обстрелов, военные врачи продолжают оказывать помощь в стационарах и полевых госпиталях. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, необходимым как для различного рода исследований, так и для неотложной помощи и сложных операций.

«Полноценно выполняем все виды и методы анестезии для того, чтобы раненый, что называется, отсутствовал во время своей операции, успокоился, спокойно отдохнул. Хирурги поработали, извлекли осколок. И дальше уже раненый поступает на дальнейший этап эвакуации», - объяснил начальник отделения анестезиологии и реанимации Евгений.

В одном из таких полевых госпиталей бок о бок работают Елена и Юля - сестры-близнецы. В школе сидели за одной партой, закончили один институт. Операционные медицинские сестры с детства мечтали стать военными врачами. Сейчас здесь, на переднем крае, они принимают раненых.

«Поддержка круглосуточная. Морально и физически где-то, если что-то вдруг. Тяжело, не получается - она подойдет, подхватит. Если за кого-то переживаешь - морально успокоит. Мечтали быть военными медиками, спасателями. Решили осуществить все свои мечты. Потому что понимаем, что нужна помощь, нужно брать силы, стараться помочь и спасти», - рассказала медицинская сестра Елена.

С ней солидарна сестра Юлия. Со слов девушки, для помощи раненным они отдают все свои силы.

«Разговариваем, стараемся им показать, что они уже в теплой атмосфере находятся, стараемся душевно поддержать, отвлекаем их всячески, чтобы они забыли то, что было там», - сказала девушка.

К военным врачам люди обращаются за самой разной помощью, начиная от головной боли и заканчивая серьезными травмами. Для жителей подконтрольных российским военным территорий гуманитарные конвои регулярно привозят самые различные медикаменты. В первую очередь препараты и поддержку специалистов получают те, кто в них больше всего нуждается.

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