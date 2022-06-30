Минобороны показало работу военных медиков ЦВО в зоне спецоперации

Медицинский батальон действует в интересах Минобороны и Народных республик Донбасса, оказывая помощь военным и гражданскому населению.

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Минобороны России опубликовало кадры работы военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Для проведения всех видов лечения военные медики РФ укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

«Оборудование - это все наше, штатное, необходимые и узи, и рентген, цифровое все, чтобы быстро поставить диагноз, своевременно оказать помощь и отправить на дальнейший этап эвакуации», - рассказал командир медицинского батальона Дмитрий.

Военные медики ЦВО в ходе круглосуточного дежурства оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только российским военнослужащим, но и представителям Народной милиции и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований киевского режима.

«Батальон действует в интересах как группировки войск Министерства обороны, так и Росгвардии, ЛНР, ДНР и гражданского населения. Медицинский батальон усилен врачами-специалистами, в том числе торакальными хирургами, абдоминальными хирургами с большим опытом Военно-медицинской академии», - добавил Дмитрий.

С его слов, часть личного состава батальона работает непосредственно в зоне боевых действий, где их помощь жизненно необходима российским бойцам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.