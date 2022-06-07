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Внезапный обстрел: как ВСУ атакуют мирных граждан в Харьковской области

Станислав Иващенко
Алиса Краузе
05:01 07.06.2022
Только что вновь ощутившие вкус мирной жизни горожане в Харьковской области столкнулись с возобновлением обстрелов со стороны ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Единственное место для успокоения - пруд. Рыбалка, говорят отдыхающие, помогает отвлечься от пережитых весной обстрелов. Снаряды настигали мирных жителей в самых неожиданных местах - там, где нет российских военных объектов.

В Харьковской области жители одного из сел облюбовали ставки, которые оккупировал некогда авторитетный в регионе фермер. Местные его боялись. Сейчас он бросил колхоз и уехал в сторону Харькова.

Одна из семей здесь приехала в село из города на востоке Харьковской области к родственникам, чтобы избежать обстрелов, которые, несмотря на отодвинутую нашими войсками линию фронта, все еще продолжаются. Как только супруги приехали в колхоз, на ферму упала ракета ВСУ.

От удара образовалась воронка глубиной в человеческий рост. Это была, предположительно, «Точка-У». Осколочно-фугасный снаряд разбил бетонные плиты, а на месте остались металлические осколки размером с ладонь.

К счастью, люди не пострадали: в момент прилета все были на обеде. Поголовье тоже осталось цело. Двести дойных коров обеспечивают бесплатно молоком тысячи мирных жителей из близлежащих населенных пунктов.

На въездах в освобожденные от вооруженных формирований Украины города стоят российские военные. Комендатура останавливает не только гражданские автомобили, но и машины скорой помощи и даже маркированную буквой V военную технику. Диверсанты ВСУ могут маскироваться.

Местный блок-пост - одно из самых обстреливаемых мест в городе. Артналеты здесь как по расписанию: с четырех до семи утра, в полдень и вечером - до начала комендантского часа. На въезде в город очень большая пропускная способность: порядка 50 гражданских машин. Рядом находятся стратегические военные объекты.

Мирные граждане только привыкли к жизни без артиллерийской канонады, как накануне в самый центр города из леса, где расположились ВСУ, прилетел снаряд реактивной системы залпового огня.

Теперь части семей приходится готовить на печке, которую сделали сами из алюминиевого ведра, и ютиться у соседей в надежде, что скоро российские вооруженные силы отбросят противника еще не десяток километров подальше от города.

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