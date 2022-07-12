В стране и мире Материалы Следствия Число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 90 человек Андрей Аркадьев Обратившиеся за медпомощью получили ранения разной степени. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Число людей, обратившихся к медикам после ночного удара ВСУ по контролируемому российскими военными городу Новая Каховка выросло до 90 человек. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на херсонскую военно-гражданскую администрацию. Ранее «Звезда» показала видео с последствиями ночного удара по Новой Каховке ракетами американской РСЗО HIMARS. На записи видны следы масштабных разрушений. В военно-гражданской администрации заявляют, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, а взрывы произошли на складах с минеральными удобрениями. Также сообщалось, что вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой. На месте работают экстренные службы, людей извлекают из-под завалов. Повреждены рынок, больница, отдел полиции и жилые дома. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика