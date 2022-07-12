Число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 90 человек
Число людей, обратившихся к медикам после ночного удара ВСУ по контролируемому российскими военными городу Новая Каховка выросло до 90 человек.
Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на херсонскую военно-гражданскую администрацию.
Ранее «Звезда» показала видео с последствиями ночного удара по Новой Каховке ракетами американской РСЗО HIMARS. На записи видны следы масштабных разрушений.
В военно-гражданской администрации заявляют, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, а взрывы произошли на складах с минеральными удобрениями. Также сообщалось, что вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой.
На месте работают экстренные службы, людей извлекают из-под завалов. Повреждены рынок, больница, отдел полиции и жилые дома.