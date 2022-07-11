Путин и Эрдоган обсудили экспорт зерна на мировые рынки

Лидеры стран обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте мер для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, речь шла об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и экспорте зерна на мировые рынки.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», - сообщили в Кремле.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию страны. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против Москвы санкции.

Анкара не стала присоединяться к этим экономическим рестрикциям. Эрдоган заявил, что Турция продолжит развивать отношения с РФ и не будет ввязываться в «шоу по Украине».