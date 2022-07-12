В Кремле заявили, что Путин не обсуждал возобновление переговоров с Украиной с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас о возобновлении переговоров с киевским режимом речи не идет.

© Фото: Sergey Smirnov, Globallookpress

В Кремле заявили, что Путин не обсуждал возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас об этом речи не идет», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Тем временем спецоперация на Украине продолжается. Например, в российском оборонном ведомстве заявили, что в результата удара высокоточными ракетами были уничтожены 180 военнослужащих ВСУ в районе Артемовска в ДНР.

Что же касается иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, то, согласно заявлению официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, только за последние три недели был уничтожен 391 такой боевик.