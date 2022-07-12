Соответствующий указ был опубликован во вторник, 12 июля.

© Фото: Russian State Duma, Globallookpress

Президент России Владимир Путин включил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в состав Госсовета. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав (Государственного. - Прим. ред.) совета Слуцкого Л.Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе», - говорится в документе.

В состав Госсовета, который возглавляет российский лидер, входят премьер-министр, председатели обеих палат парламента, главы регионов и руководители фракций в Госдуме.

В конце мая Леонид Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР. По его словам, стратегия партии в дальнейшем останется прежней, но приобретет новый вид «в сторону людей, в сторону укрепления социальной политики».

Напомним, в апреле в возрасте 75 лет умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Как отметили в Госдуме, личность политика настолько масштабна, что без этого политика сложно представить историю развития политической системы РФ.