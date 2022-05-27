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Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР

Егор Левин
13:15 27.05.2022
Сам лидер фракции заявил, что стратегия партии останется прежней, но приобретет новый вид «в сторону людей, в сторону укрепления социальной политики».
Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий утвержден новым лидером партии. В бланке голосования он был представлен в единственном числе.

Председатель партии выбирается делегатами съезда ЛДПР на тайном голосовании. Сам Слуцкий заявил, что стратегия его партии в дальнейшем останется прежней, но приобретет новый вид «в сторону людей, в сторону укрепления социальной политики».

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть лидера фракции ЛДПР на пост председателя партии. Дегтярев назвал Слуцкого «гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом».

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