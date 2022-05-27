Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР

Сам лидер фракции заявил, что стратегия партии останется прежней, но приобретет новый вид «в сторону людей, в сторону укрепления социальной политики».

© Фото: Russian State Duma, Globallookpress

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий утвержден новым лидером партии. В бланке голосования он был представлен в единственном числе.

Председатель партии выбирается делегатами съезда ЛДПР на тайном голосовании. Сам Слуцкий заявил, что стратегия его партии в дальнейшем останется прежней, но приобретет новый вид «в сторону людей, в сторону укрепления социальной политики».

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть лидера фракции ЛДПР на пост председателя партии. Дегтярев назвал Слуцкого «гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом».