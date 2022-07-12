В России выявлен первый случай оспы обезьян

Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Первый случай заболевания вирусом оспы обезьян выявлен в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным врачей, вирус обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося из поездки в Европу.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Все контактировавшие с первым заболевшим находятся под строгим наблюдением медиков.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о высоком риске распространения оспы обезьян в Европейском регионе, в который входит и Россия. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, вспышка заболевания уже охватила несколько незатронутых стран, выявлено также несколько случаев нетипичной картины. Организация рекомендует приложить всем странам максимум усилий для выявления новых случаев и отслеживания контактов заразившихся.