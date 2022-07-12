Путин поздравил 17-ю бригаду армейской авиации и 2-ю отдельную бригаду спецназа с присвоением «гвардии»

Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава соединений в ходе спецоперации на Украине - это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

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Президент России Владимир Путин поздравил 17-ю бригаду армейской авиации и 2-ю отдельную бригаду специального назначения с присвоением им почетного наименования гвардейских.

Тексты поздравления приводит сайт Кремля - тут и тут. Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава соединений в ходе спецоперации на Украине - это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

17-я бригада армейской авиации дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях. Летный состав регулярно привлекается к обеспечению запусков космических кораблей.

2-я отдельная бригада спецназа базируется в Пскове, ее военнослужащие, в частности, принимали участие в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал мировую энергокатастрофу при продлении санкций Западом.