Путин спрогнозировал мировую энергокатастрофу при продлении санкций Западом

Российский лидер отметил, что результат попыток выйти из затруднительного положения со стороны европейцев - это рост цен на газ и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей.

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Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее использование Западом санкционной политики может привести к катастрофе на мировом энергорынке. Глава государства отметил, что европейцы пытаются найти замену российским энергоресурсам, но успеха они в этом не сыскали.

«Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке», - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в пятницу.

Президент также отметил, что результат попыток выйти из затруднительного положения со стороны европейцев ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей.