Путин присвоил наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной бригаде спецназа

Обе бригады стали гвардейскими за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских еще двум бригадам Вооруженных сил РФ.

«Гвардию» получили 17-я бригада армейской авиации и 2-я отдельная ордена Жукова бригада специального назначения.

Обе бригады стали гвардейскими за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Тем временем на Украине командование вводит в заблуждение родственников десантников, оформляя своих погибших военнослужащих как дезертиров.