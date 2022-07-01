Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных соглашениях Совета Европы

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Российская Федерация объявила о прекращении участия в частичных и расширенных частичных соглашениях совета Европы. Соответствующее постановление в пятницу подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В марте Россия уже приняла решение отказаться от участия в Совете Европы. Тогда в МИД РФ заявили, что страны Европейского союза и НАТО, ведущие недружественную политику, разрушают Совет Европы и превращают его в площадку для самолюбования.

Месяцем ранее в Комитете министров Совета Европы заявили, что права делегации РФ в организации приостанавливаются, однако она продолжает быть членом СЕ, а также участником конвенций Совета.

Впоследствии заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что, поскольку РФ не участвует в работе Совета Европы в полной мере, выплачивать полноценно взнос ЕС будет нецелесообразным.