В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в Совете Европы

Страны Европейского союза и Североатлантического альянса, ведущие недружественную политику в отношении России, продолжают разрушать Совет Европы, Москва отказывается от участия в превращении этой организации в площадку для самолюбования Запада. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте МИД.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ранее, в феврале, в Комитете министров Совета Европы заявили, что права делегации РФ в организации приостанавливаются, однако она продолжает быть членом СЕ, а также участником конвенций Совета.

Впоследствии заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что, поскольку РФ не участвует в работе Совета Европы в полной мере, выплачивать полноценно взнос ЕС будет нецелесообразным.