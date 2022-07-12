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Глава ВГА оценил масштабы восстановления Новой Каховки после обстрела ВСУ

Ян Брацкий
13:32 12.07.2022
Сейчас спасатели разбирают завалы, извлекают пострадавших и доставляют их в больницы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ситуация в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области остается сложной. Об этом «Звезде» рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Все больше и больше пострадавших. Все это мирные люди. Подтверждаются и убитые, все больше и больше раненых. Я прямо сейчас нахожусь в городской больнице, приемное и детское отделение. Например, семья - мама, папа и двухмесячный ребенок. У мамы и папы поломаны руки. В другой палате ребенку еще двух лет не исполнилось, голова рассечена», - рассказал Леонтьев.

По его словам, обстреляв город, ВСУ совершили военное преступление, которое нельзя простить. Убийство мирных горожан бесчеловечно и жестоко, уверен глава ВГА.

«Мы продолжаем разбирать завалы, извлекать людей, создан оперативный штаб, людям оказывается помощь. Готовимся к восстановлению домов, но, к сожалению, когда сотня строений пострадали, а то и больше, достаточно сложно восстановить это быстро. Все силы области и местные брошены на ликвидацию этой катастрофы», - уточнил Леонтьев.

Квартиры для расселения пострадавших жителей Новой Каховки уже найдены, сообщил собеседник «Звезды».

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту в ночь на 12 июля. В результате повреждения получили жилые дома, больница и другие объекты гражданской инфраструктуры. Вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой. Десятки людей были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

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