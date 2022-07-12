Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на камеры видеонаблюдения

По последним данным, погибло семь человек, еще около 60 пострадали.

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Момент удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

Ранее местные власти сообщали, что в результате действий украинской армии погибло семь человек. По последним данным, пострадало около 60 человек.

Украинская армия нанесла удар по населенном пункту минувшей ночью. Утверждалось, что некоторые люди до сих пор остаются под завалами зданий. Первые раненые начали поступать в медицинские учреждения еще ночью.

Впоследствии в Организации Объединенных Наций, комментируя произошедшее, заявили, что выступают против любых атак на гражданскую инфраструктуру.