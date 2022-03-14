Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 15 марта отменяется требование по ношению защитных масок. Решение было принято на фоне стабильного улучшения ситуации с коронавирусом.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», - написал Собянин в своем блоге.

Также отменяются регулярное измерение температуры тела, установка защитных перегородок и другие меры.

Ранее, 3 марта, в Москве отменили QR-коды, ограничения на массовое посещение объектов общепита и заведений культуры, а также и любых других развлекательных, просветительских и спортивных мероприятий.