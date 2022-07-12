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Минобороны России: высокоточными ракетами уничтожены 180 военнослужащих ВСУ в районе Артемовска

12:30 12.07.2022
Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, ликвидированные украинские боевики принадлежали к 30-й механизированной бригаде ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали о результатах применения высокоточного оружия ВКС России за сутки в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, высокоточным оружием воздушного базирования за сутки были уничтожены скопления украинских войск в 12 районах и четыре склада боеприпасами, которые принадлежали 79-й десантно-штурмовой бригаде и находились в района населенного пункта Матвеевка в Николаевской области. Был уничтожен и пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе города Северск. 

А высокоточными ракетами комплекса «Искандер», по словам Игоря Конашенкова, были уничтожены пусковые установки противокорабельного комплекса Harpoon, поставленные Украине Соединенными Штатами. Они находились в районе населенного пункта Березань в Одесской области. 

Официальный представитель Минобороны России рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы. В ее ходе за сутки были уничтожены два взвода украинских РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б». Эти подразделения противника находились на огневых позициях в районе города Дзержинск в ДНР. 

Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Их силами было поражено три украинских пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения неприятеля на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах. 

Игорь Конашенков отметил успехи российских средств ПВО за прошедшие сутки. Они сбили семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Изюм, Малые Проходы и Питомник под Харьковом, а также Славянск и Шандриголово в ДНР. В число сбитых вражеских БЛА вошел и ударный аппарат, уничтоженный в районе Николаева. 

Также средства ПВО перехватили 12 украинских снарядов РСЗО «Ураган». Они были сбиты в районах Лисичанска в ЛНР, Бражковки в Харьковской области и Новой Каховки в Херсонской области.

Еще Конашенков рассказал об уничтожении 391 иностранного наемника на Украине только за последние три недели. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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