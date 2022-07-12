В МО РФ заявили об уничтожении установок американского комплекса Harpoon под Одессой

Также в результате удара ракетами воздушного базирования в районе Артемовска в ДНР уничтожены 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В районе села Березань под Одессой российские военные ударом ОТРК «Искандер» уничтожили пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, доставленные из США. Об этом сообщил на брифинге 12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также заявил об ударе ракетами воздушного базирования по позициям неприятельских войск в районе Артемовска в ДНР. Как утверждает официальный представитель российского военного ведомства, в результате погибли 180 украинских военнослужащих, уничтожены 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков сообщил об успешном ударе ВКС России по 12 районам скопления войск противника. Уничтожены четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки в Николаевской области и пункт ремонта украинской бронетехники в районе Северска.

По словам Конашенкова, число военных из-за рубежа, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, постоянно снижается. Так, за последние три недели спецоперации благодаря успешному наступлению объединенных сил, их количество сократилось с 3 221 до 2 741 человека, уничтожен 391 иностранный наемник.

Ранее «Звезда» опубликовала видео с последствиями ночного удара по городу Новая Каховка Херсонской области. На кадрах видны следы масштабных разрушений.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов