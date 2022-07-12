Песков объяснил решение Путина подписать указ об упрощенном гражданстве России для украинцев
Специальная военная операция ВС РФ на Украине направлена против режима, а не простых граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что на этом фоне многие украинцы стремятся стать гражданами РФ.
«Специальная военная операция идет не против украинцев, она идет против режима. В то же время весьма много украинцев хотят стать гражданами России. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», - отметил Песков.
Указ об упрощенном получении гражданства РФ для проживающих в народных республиках Донбасса и на Украине лиц Владимир Путин подписал накануне. В конце мая российский лидер, подписав соответствующий указ, упростил порядок получения российского гражданства для жителей двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей.