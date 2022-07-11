Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Украины вводится упрощенный порядок получения гражданства РФ.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики... имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Кроме того, в указе речь идет о жителях вышеперечисленных стран без гражданства, которые постоянно проживали на данных территориях и в том числе ранее имели гражданство РФ и оформили выход из него в установленном порядке.
В конце мая российский лидер, подписав соответствующий указ, упростил порядок получения российского гражданства для жителей двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей.