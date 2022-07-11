Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех жителей Украины

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Украины вводится упрощенный порядок получения гражданства РФ.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики... имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, в указе речь идет о жителях вышеперечисленных стран без гражданства, которые постоянно проживали на данных территориях и в том числе ранее имели гражданство РФ и оформили выход из него в установленном порядке.

В конце мая российский лидер, подписав соответствующий указ, упростил порядок получения российского гражданства для жителей двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей.