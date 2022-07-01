Рэпер Моргенштерн* намекнул на то, что вернулся в Россию

© Фото: morgen_shtern, Instagram**

Известный российский рэпер Моргенштерн*, внесенный Минюстом России в реестр «иностранных агентов», намекнул, что вернулся в Москву. Певец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию автомобилей с российскими номерами на фоне русскоязычного рекламного баннера и фото плитки шоколада «Аленка».

На данный момент прямого подтверждения прилета рэпера в Россию от него нет. Между тем накануне Моргенштерн* написал в своем Тelegram-канале, что планирует вернуться на родину. В подтверждение своих слов он показал фотографию авиабилета Прага - Москва с датой вылета 1 июля.

Напомним, Алишер Валеев, больше известный под псевдонимом Моргенштерн*, уехал из России в ноябре 2021 года на фоне заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что рэпер занимается продажей наркотиков. В мае Министерство юстиции Российской Федерации признал музыканта физлицом-иноагентом.

* Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) признан в Российской Федерации иностранным агентом.

** Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.