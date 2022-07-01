В Нововоронеже установили новую Аленку вместо «пугающей»

© Видео: mtv36, ВКонтакте © Фото: voronezh_all, Вконтакте

В центральном парке города Нововоронеж в пятницу открыли новый памятник «Аленке». Скульптуру установили на месте, где располагалась «пугающая» фигура, прославившаяся на всю страну и ставшая мемом. Она посвящена основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж. Для новой «Аленки» благоустроили площадку на аллее.

Напомним, первую фигуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже в декабре позапрошлого года, но спустя три дня ее демонтировали. Местные жители посчитали, что скульптура позорит город. Также арт-объект назвали «чертовщиной» и «ущербным подобием».