Власти Нововоронежа установят новый памятник Аленке

Новый памятник Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры установят в Нововоронеже к 12 июня. Об этом рассказала заместитель руководителя местной администрации Светлана Тулинова.

«Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы», - объяснила она в беседе с РИА Новости.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, однако демонтировали уже 21 декабря, поскольку местные, посчитав арт-объект недостаточно привлекательным, попросили об этом мэрию населенного пункта.

Согласно местной легенде, ходок Аленка (ходоками называли людей, которые по поручению своих односельчан уходили в другие края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она увидела хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Спустя какое-то время возле этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. В настоящий момент на месте села стоит город Нововоронеж.