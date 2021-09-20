Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже

Памятник Нововоронежской Аленке, который установят взамен скандальной скульптуры, практически готов, результат работы сильно отличается от предыдущего варианта, сообщает «Комсомольская правда». Фотографии скульптуры были опубликованы в Сети.

Как уточняется, новый памятник планируют установить в центре города в сквере в октябре, уже была подготовлена благоустроенная площадка.

«Это наши меценаты, они нам дарят скульптуру Аленки. Было много вариантов нового памятника, долго обсуждали и остановились на этом. Деньги за предыдущую скульптуру нам вернули, и мы их потратили на благоустройство Нововоронежа», - рассказала председатель городской общественной организации всероссийской организации ветеранов Лидия Федорова.

Напомним, что памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством». Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник.

Впоследствии стало известно, что скульптуру Аленки из Нововоронежа Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей. Тогда уточнялось, что торги продолжались почти три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участвовали в торгах четыре претендента.