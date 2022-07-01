Этим еще повезло: как жили гражданские, прятавшиеся от обстрела в промзоне Северодонецка

В показанном убежище укрывались работники ТЭЦ, а также члены их семей. Обеспечивавший электричество генератор работает до сих пор.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев наблюдает за продолжающейся эвакуацией мирных жителей из подземелий завода «Азот» в освобожденном от украинских войск Северодонецке.

«Это убежище еще советской постройки рассчитано на 140 человек. Здесь укрывались от обстрелов работники ТЭЦ и члены их семей. Обитателям именно этого убежища повезло. Они были обеспечены водой, пусть и технической, едой и электричеством. Генератор работает и сейчас», - прокомментировал корреспондент.

Также съемочной группе «Звезды» удалось снять с коптера промзону Северодонецка, где еще не так давно кипели напряженные бои с украинскими войсками.

Тем временем фронт катится дальше - в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, российские и республиканские войска уже вышли непосредственно к соседнему с Северодонецком Лисичанску.