Завод «Азот» в освобожденном Северодонецке показали с коптера

Из завода «Азот» в Северодонецке идет эвакуация мирных жителей, которые прятались там от боев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В освобожденном от войск киевского режима городе Северодонецк в ЛНР работает съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Валентином Гвоздевым во главе.

Журналисты засняли с коптера масштабный завод «Азот» - оттуда до сих пор эвакуируются мирные жители.

Несмотря на то что предприятие перешло под контроль войск ЛНР уже давно, оттуда ушли еще не все. Как сообщил посол Луганской Народной Республики, все дело в том, что не всем есть куда идти и не все желают покинуть Северодонецк. Подземелья «Азота» - довольно безопасное место в прифронтовом городе.

Ранее были раскрыты подробности взрыва с химикатами в Северодонецке.