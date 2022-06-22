Мультимиллиардер Далио разъяснил, как санкции против России ударили по Западу

Рэй Далио добавил, что санкции в отношении России оказались неэффективными, ибо они не решили поставленных задач.

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Мультимиллиардер Рэй Далио заявил, что ограничительные меры в адрес России обернулись против стран Запада и США и ухудшили положение Вашингтона на международной арене. Это демонстрирует опасение других государств вкладываться в ценные бумаги США, отметил он.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», - заявил Далио в интервью Der Spiegel.

Мультимиллиардер добавил, что санкции в отношении России оказались неэффективными, ибо они не решили поставленных задач. По его словам, у США нет другого выхода, как вводить антироссийские меры, так как экономические санкции - это единственное доступное оружие, которое Вашингтон может применить против Москвы.

В арабоязычных СМИ оценили способность России справляться с западными санкциями, введенными против нее. Так, автор одной из статей, размещенной в издании Al-Quds Al-Arabi Ибрагим Нувар, написал, что официальной Москве удалось переориентировать свою экономику на азиатские рынки.