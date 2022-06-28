Страны G7 решили освободить от санкций сельхозпродукцию из РФ
Страны G7 не собираются распространять санкции на поставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении «Большой семерки» по продовольственной безопасности в мире.
«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания, и обеспечивать свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России», - говорится в документе.
Уточняется, что ограничения также не должны распространяться на доставку гуманитарной помощи.
Саммит G7 проходит под председательством Германии в баварском замке Эльмау.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что при решении проблем продовольственной безопасности мир не может обойтись без российских зерновых и удобрений.