Страны G7 решили освободить от санкций сельхозпродукцию из РФ

Ограничения также не должны распространяться на доставку гуманитарной помощи, отметили в «Большой семерке».

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Страны G7 не собираются распространять санкции на поставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении «Большой семерки» по продовольственной безопасности в мире.

«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания, и обеспечивать свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России», - говорится в документе.

Уточняется, что ограничения также не должны распространяться на доставку гуманитарной помощи.

Саммит G7 проходит под председательством Германии в баварском замке Эльмау.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что при решении проблем продовольственной безопасности мир не может обойтись без российских зерновых и удобрений.