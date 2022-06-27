«Ни окон, ни стекол»: рабочий «Азота» рассказал подробности взрыва с химикатами в Северодонецке

Рабочие 3-го цеха, где производили амиачную селитру, находились, как на пороховой бочке.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Территория завода «Азот», как и сам город Северодонецк полностью контролируется силами ЛНР и ВС РФ. Однако еще в середине июня там находились украинские военные.

На территории предприятия в подземных сооружениях находились работники завода и местные жители. Рабочие 3-го цеха, где производили амиачную селитру, находились, как на пороховой бочке.

Производство остановили, но и отгружать готовую продукцию стало некому. В конце мая в цех заехали украинские военные, вскоре на одном из складов прогремел взрыв.

«Такое ощущение, что попадание было прямое в корпус. При этом в каждом корпусе ни окон, ни стекол», - сказал рабочий завода Олег Махортов.

Сегодня с территории завода удалось вывести 11 человек, в убежищах промзоны остаются мирные жители, пока их эвакуация не безопасна, бункеры расположены практически вплотную к реке, на противоположной стороне Северского Донца идут бои.

В разрушенном городе остаются тысячи людей. Народная милиция ЛНР вывозит их в пункты временного размещения. Оставшихся в промзоне завода «Азот» жителей планируют эвакуировать небольшими группами.