Посол ЛНР объяснил, почему некоторые мирные жители остаются на заводе «Азот» в Северодонецке

Между тем около 500 человек покинули территорию предприятия, добавил посол ЛНР. Многих эвакуировали в Старобельск.

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На заводе «Азот» не осталось украинских военных, однако часть людей не покидают промзону, поскольку одним некуда идти, а другие используют ее как бомбоубежища. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире «России 24».

«Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», - сказал он.

Между тем около 500 человек покинули территорию предприятия. Многих эвакуировали в Старобельск, где расположен распределительный пункт. А затем прибывшие сами решают, куда следовать - к родным и близким или в пункты временного размещения.

Напомним, что промзона предприятия «Азот», как и сам город Северодонецк находятся под контролем подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил РФ.