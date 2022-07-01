Найдены обломки пропавшего в Якутии самолета Ан-2

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В Якутии на склоне горы обнаружили обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту вылетел в 6.30 (00.30 мск) 21 июня из Якутска на площадку «Вертикальный» в Кобяйском районе, однако в назначенное время - 9.30 (3.30 мск) того же дня не прибыл.

«В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 июля 2022 года было обнаружено воздушное судно, предположительно, пропавшее ранее, в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе Республики Саха (Якутия)», - говорится в сообщении пресс-службы МСУТ.

Как уточнили в пресс-службе АО «АК "Полярные авиалинии"», обломки найдены экипажем вертолета Ми-8 компании около 14.30 (8.30 мск) на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель.

По факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На места работают следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек совершил жесткую посадку самолет Ан-30, выполнявший коммерческий рейс.