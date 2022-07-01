Глава Якутии подтвердил сообщения о выжившем пассажире Ан-2

Как утверждается, мужчину обнаружили, когда он размахивал палкой, которая была обернута оранжевым спасательным жилетом.

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Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил сообщения СМИ о выжившем пассажире Ан-2. В своем Telegram-канале он назвал его спасение чудом и добавил, что в настоящий момент мужчину вертолетом доставляют в Якутск.

«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», - написал он.

Выживший рассказал Telegram-каналу SHOT, что после крушения борта он находился в лесу один в течение десяти дней. Мужчину обнаружили спасатели, когда он размахивал палкой, которая была обернута оранжевым спасательным жилетом.

Напомним, что борт, направлявшийся из столицы Якутии на площадку в Кобяйском районе, пропал еще 10 дней назад. Его обломки со следами возгорания нашли только в пятницу, 1 июля, на склоне горы.