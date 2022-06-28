Захарова обвинила Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининград

По словам дипломата, сложившаяся ситуация продемонстрировала, что в политике стран Европейского союза отсутствует единство.

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Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое есовское единство, им придется все-таки свою позицию выработать, это безусловно», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, сложившаяся ситуация продемонстрировала, что в политике стран Европейского союза отсутствует единство.

«Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали, - отсутствие в принципе единства и в принятии решений», - подчеркнула она.

Ранее российское дипломатическое ведомство уже предупреждало о практических ответных мерах на запрет транзита в Калининградскую область через Литву.

Глава региона Антон Алиханов в беседе со «Звездой» заявил, что литовский запрет транзита не способен привести к кризису. Он также обратил внимание, что в область продолжают поставлять продовольствие и другие товары.

Накануне в СМИ появились данные, что литовские власти на консультациях с Еврокомиссией согласовали принципы транзита российских грузов в Калининград. В Вильнюсе также подчеркнули, что вводить «блокаду Калининграда» никто не собирался.