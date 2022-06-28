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Директор Шатунова рассказал о месте, где развеют прах солиста «Ласкового мая»

Сергей Лебедев
15:23 28.06.2022
Предполагается, что это сделают над любимым озером в Германии.
Директор Шатунова рассказал о месте, где развеют прах солиста «Ласкового мая»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Часть праха знаменитости отвезут в Германию. Там его развеют над озером, где певец любил проводить время. Об этом сообщил директор и продюсер российского музыканта Аркадий Кудряшов.

Напомним, накануне тело Шатунова предали кремации. Открытое прощание с певцом состоялось в минувшее воскресенье, 26 июня. Проститься c кумиром пришли более 16 тысяч человек. Чтобы попасть на церемонию, москвичи занимали место с самого утра, из-за чего возникла огромная очередь из поклонников творчества Шатунова. В понедельник, 27 июня, прошла закрытая церемония прощания с певцом.

Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Накануне певец отдыхал с друзьями в Подмосковье. Он внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику, а затем вызвали скорую для перевозки в больницу. В машине скорой он пережил клиническую смерть. Уже в медицинском учреждении врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. 

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