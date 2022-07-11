В стране и мире Посол ЛНР в России показал видео перехвата украинской ракеты над Луганском Сергей Лебедев Яркую вспышку в небе можно было наблюдать вечером воскресенья, 10 июля. © Видео: Родион Мирошник, Telegram © Фото: Родион Мирошник, Telegram Читайте нас на: Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над Луганском. Яркую вспышку в небе могли наблюдать местные жители вечером воскресенья, 10 июля. Видео произошедшего опубликовал посол ДНР в России Родион Мирошник. «Над Луганском сработала система ПВО! Жители сообщают о падении осколков сбитой ракеты в районах Счастья, Станицы Луганской, Красного Яра. Ждём подтверждений», - сообщил дипломат. Отметим, система ПВО периодически сбивает над Луганском вражеские ракеты. Очередной перехват даже удалось запечатлеть корреспонденту «Звезды». Напомним, сегодня около половины первого ночи ВСУ обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика