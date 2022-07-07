Работа систем ПВО под Луганском попала на видео

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Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку обстрела Луганска в ЛНР. Украинские снаряды были успешно отражены системой противовоздушной обороны.

На кадрах, которые запечатлен корреспондент «Звезды», виден взлет противовоздушной ракеты. Судя по белому шлейфу в небе, один из снарядов уже был отражен.

Ранее ВСУ обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания боеприпаса на территории зафиксировано возгорание. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.