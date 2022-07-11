ВСУ из «Града» обстреляли село Новобахмутовка

По населенному пункту выпустили шесть ракет.

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Около половины первого ночи украинские войска обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

«00.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также часом ранее в направлении села украинцы выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. О пострадавших в данный момент не сообщается.

Отметим, обстрелы населенных пунктов ДНР не прекращаются ни на сутки. Так, накануне ВСУ атаковали три района Донецка снарядами «натовского» калибра. В результате ударов были повреждены жилые дома.