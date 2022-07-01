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Эрдоган заявил, что экстрадированных из Швеции членов РПК недостаточно

Анна Назайкина
13:10 01.07.2022
Накануне Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по НАТО. Он заявил, что Анкара будет наблюдать за тем, как Стокгольм и Хельсинки выполняют свои обязательства.
Эрдоган заявил, что экстрадированных из Швеции членов РПК недостаточно
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Стокгольм выдал Анкаре трех-четырех террористов из 73, которых затребовала Турция, этого недостаточно. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Мадрида, где накануне завершился саммит НАТО.

«Швеция из 73 террористов, выдачи которых мы потребовали, экстрадировала трех-четырех, но этого недостаточно», - приводит слова президента Турции телеканал NTV.

Эрдоган в очередной раз напомнил, что без одобрения турецкого парламента работа по присоединению к альянсу Швеции и Финляндии не будет идти. Также глава государства обратил внимание, что в настоящий момент эти две страны не являются членами военно-политического блока.

«Это не то, что происходит сразу. Что они будут делать в этом процессе, по какому пути пойдут? Как только это произойдет, мы будем следить за этим процессом. Наш орган утверждения - это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа все равно не пойдет. Нет необходимости суетиться», - заявил он.

Накануне Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по НАТО. Он заявил, что Анкара будет наблюдать за тем, как Стокгольм и Хельсинки выполняют свои обязательства.

Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» оценил решение Турции поддержать присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции. Он назвал турецких политиков «великими мастерами торговаться».

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