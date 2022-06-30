Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по НАТО

Ранее стороны поставили подписи под меморандумом, в котором учитываются все обеспокоенности турецкой стороны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде выдвинул условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе.

«Мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений и обязательств. В случае невыполнения мы не отправим в парламент», - сказал он.

Напомним, что во вторник, 28 июня, в Мадриде во время саммита лидеров НАТО Анкара согласилась на присоединение этих двух стран в блоку, но на определенных условиях. Впоследствии стороны поставили подписи под меморандумом, в котором учитываются все обеспокоенности турецкой стороны.

В частности, Стокгольм и Хельсинки в соответствии с документом обязались не поддерживать запрещенную на территории Турции Рабочую партию Курдистана (РПК).