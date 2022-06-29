Политолог объяснил, почему в отношениях РФ и Турции всегда наблюдался «танец»

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Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» оценил решение Турции поддержать присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции.

«Великие мастера торговаться. И я был убежден, что они проголосуют так, как надо. Они выторговали некоторые вещи. От американцев добились, что поставки самолетов, о которых мечтали, будут. Финны сняли свои возражения по поставкам вооружения», - сказал он.

По мнению Светова, в результате этого решения Анкары проиграла безопасность в Европе. Для России вступление этих двух стран в НАТО будет означать дополнительные трудности, так как «нужно укреплять еще более 1 200 км линии новой соприкосновения» с военно-политическим блоком.

«Мы с Турцией все время наблюдаем танец... То они с нами в одном ритме танцуют, потом вдруг в другую сторону уходят. Где им выгодно - они с Россией, где невыгодно - против России», - добавил Светов.

Ранее стало известно, что Анкара поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации президента Турции Эрдогана сообщили, что североевропейские страны обязуются сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом.

Кроме того, в результате четырехсторонней встречи в Мадриде стороны пришли к соглашению по отказу от введения эмбарго на продукцию турецкого ВПК.