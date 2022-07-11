Президент Шри-Ланки заявил о готовности уйти в отставку

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса проинформировал главу кабинета министров страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности покинуть пост и уйти в отставку. По данным агентства Reuters, официально об этом будет объявлено 13 июля.

Местонахождение президента Шри-Ланки в настоящее время остается неизвестным. На фоне захлестнувших страну массовых беспорядков он исчез.

Люди вышли на улицы Коломбо в минувшую субботу. Недовольство протестующих вызвало падение уровня жизни в стране и ухудшение экономического положения.

В стране острая нехватка продовольствия, удобрений, медикаментов и нефтепродуктов. По оценкам главы правительства, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется не менее трех лет.